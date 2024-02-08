The Washington Post: вирішальна зброя у війні в Україні – не танки, авіація та ракети, а дещо інше

"Туману війни", який вкривав театр бойових дій сотні років, більше не існує

Два роки війни в Україні, яка врешті-решт зайшла у "позиційний тупик", демонструють значне зменшення ролі звичних озброєнь у бойових діях. Танки, пілотована авіація, ракети, гвинтокрили вже не мають переваги на полі бою – королями там стали безпілотники та надсучасні цифрові системи управління боєм.

Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на статті, які опублікували головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний та ексголова генерального штабу російської армії Юрій Балуєвський. Видання зазначає, що обидва генерали зробили майже однакові оцінки – зокрема, що цифрова розвідка та сучасні системи наведення переписали правила бойових дій.

Головний висновок – "туману війни", який століттями охоплював театр бойових дій, більше не існує. Будь-яке угруповання військ, будь-яке їхнє переміщення, військові об'єкти та виробництва, логістичні роботи та створення фортифікацій – ніщо не залишається без уваги супутників та безпілотників.

Окрім цього, російський візаві Залужного пише, що війна в Україні стала безпрецедентним випробуванням для російської армії, яке вона поки що провалює. Українська протиповітряна оборона фактично має перевагу перед російською авіацією, яка тепер повинна обережно літати навіть над власною територією. Танки, бронемашини, артилерія, велика концентрація військ – тепер все це легка мішень, а не перевага у битві, тому російські війська змушені діяти маленькими групами та майже без підтримки військової техніки.

Балуєвський також визнає давно очевидне – артилерія НАТО має величезну перевагу над російськими гарматами, а безпілотники стали одним з головних видів зброї у цій війні. На основі цього він робить висновок, що Росія повинна активно опановувати нові правила війни.

Залужний, своєю чергою, занепокоєний якраз тим, що Україна має труднощі через союзників – вони не здатні оперативно поповнювати запаси боєприпасів української армії, а також не можуть через два роки війни визначити пріоритети підтримки. Тому єдиним шансом для України переламати хід бойових дій на свою користь лишаються безпілотники.

"Найкращою зброєю сьогодні, на думку російських і українських генералів, можуть бути невеликі, дешеві системи, такі як "вид від першої особи", або безпілотники FPV, які летять на цілі, як крихітні терористи-смертники, і їх майже неможливо зупинити. Жахливий факт полягає в тому, що ці безшумні вбивці можуть бути куплені та використані практично будь-яким учасником бойових дій в будь-якій точці земної кулі", – пише видання.

Таким чином, зазначають журналісти, США та НАТО повинні зробити власні висновки. Підтримку України потрібно зосередити саме на високотехнологічному озброєнні. Водночас США і НАТО мають більше уваги приділяти безпілотним системам озброєння, які показали свою ефективність.

"Зброя, яка викликає нескінченні дебати, така як танки та винищувачі F-16, є менш важливою, ніж безпілотники, зенітні системи та засоби радіоелектронної боротьби", – резюмує газета.

Нагадаємо, що напередодні Головнокомандувач ЗСУ опублікував нову статтю в CNN, де розповів про важливість технологічного переозброєння. У колонці він вказав на необхідність розробки нової філософії війни. Багато уваги він приділив створенню високоефективної зброї та планам на 2024 рік.

Раніше "Телеграф" писав, як змінювалися завдання війни, виходячи зі статей Валерія Залужного. У новій він зосередився на важливості позбавлення від стереотипного мислення.