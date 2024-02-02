"Дурість та некомпетентність": в російських пропагандистів істерика через українські БПЛА

Знищення колони російської бронетехніки викликало у пропагандистів шквал критики

Російські пропагандисти, так звані "воєнкори", активно висловлюють своє розчарування через кричущі тактичні помилки російських командирів, які масово продовжуються під час спроб терористів вести наступальні операції на заході Донецької області. Зокрема істерику в пропагандистів викликало відео від 30 січня, на якому показаний повний розгром колони бронетехніки українськими безпілотниками біля Новомихайлівки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 1 лютого. Зазначається, що лють російських пропагандистів викликає небажання російських командирів враховувати такий фактор, як безпілотники ЗСУ.

Один з пропагандистів сказав, що українські мінні поля залишають росіянам тільки окремі маршрути, через які повинні рухатися атакуючі колони. Проте він же заявив, що військовому командуванню на цій ділянці фронту потрібно припинити атакувати механізованими колонами через великі втрати у техніці та повернутися до тактики "м'ясних штурмів".

Окрім того, пропагандисти істерять через неможливість з боку командирів щось зробити з операціями українських безпілотників та відсутність систем радіоелектронної боротьби на бойових машинах. Це один російський "воєнкор" заявив, що небажання офіцерів враховувати такий фактор, як українські дрони, є ознакою "повній дурості та некомпетентності" з боку командування.

Зазначається також, що відео спровокувало активну критику на адресу російського міністерства оборони, яке не здатне забезпечити війська системами РЕБ, або передає застарілі зразки, які глушать невикористовувані частоти. Це перший шквал критики з боку "воєнкорів" після того, як у другій половині 2023 року міноборони почало активно "затулювати роти" найбільш активним критикам-пропагандистам.

"Російські мілблогери раніше стверджували, що російським силам необхідно покращити планування та координацію на тактичному та оперативному рівнях, щоб вирватися із нинішньої позиційної війни в Україні. Російські війська в Україні довели свою здатність успішно засвоювати уроки та адаптуватися при проведенні оборонних операцій та продемонстрували обмежену наступальну адаптацію на певних ділянках фронту", – нагадують аналітики.

Проте, судячи з усього, успіх у тактичному плануванні в росіян залежить від того, який саме командир стоїть на чолі підрозділу та чи враховує він досвід інших підрозділів. Оскільки після невдалих механізованих атак на Авдіївку восени 2023 року росіяни повторили ті ж самі помилки біля Новомихайлівки в січні 2024 року.

Тим часом ЗСУ успішно відбиває ворожі атаки за допомогою FPV-дронів. Навіть обладнання радіоелектронної боротьби, яке росіяни прикріпляють до своїх машин безпосередньо перед атаками, не рятує їх.

Україна загалом перевершує Росію у кількості ударів FPV-дронами. При цьому окупанти завдають більше ударів по українським оборонним укріпленням, ніж ЗСУ по аналогічних об’єктах ворога.