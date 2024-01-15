"Карусель дронів": путінський терорист Рогозін ниє про перевагу українців у FPV-дронах

Рогозін істерить та вимагає розстрілів для російських постачальників дронів

В Росії навіть високопосадовці вже ниють через дії українських безпілотників на фронті. Наприклад, колишній генеральний директор"Роскосмосу", російський терорист Дмитро Рогозін написав гнівний пост, у якому заявив, що на лінії боєзіткнення, мовляв, справжня "карусель" українських FPV-дронів.

Про це терорист написав у своєму каналі. Рогозін визнав, що росіяни не можуть протидіяти українським безпілотникам на даному етапі.

"По всьому Запорізькому фронту – карусель ворожих дронів. Думаю, на інших фронтах те ж саме. Ворожих дронів неміряно. Заїжджаєш в прифронтове село, ніби потрапив в осине гніздо – все аж дзижчить. Біля в'їзду в повітрі чергують ФПВ-дрони противника. Попарно. Один відразу атакує, інший фіксує поразку та атакує тих, хто поспішає на допомогу потерпілому", – поскаржився він.

Рогозін також плачеться, що українські військові не економлять безпілотники. Так, за його словами, 13 січня російську позицію рознесли 25 українських дронів, 14 з яких ганялися за російською БМП. Судячи з усього, наздогнали.

Окрім того, Рогозін вимагає від російської армії створювати власні загони операторів БПЛА, використовувати блокатори дронів та закуповувати власні FPV. Проте тут він був змушений визнати, що є проблема – продавці дронів плювати хотіли, що терористам конче потрібні безпілотники та вони накручують на них величезні ціни. Такий стан речей викликав у Рогозіна справжню істерику: відомий корупціонер навіть почав вимагати розстрілювати перекупників за завищення цін на дрони

"Вважаю, що за надання фронту виробів в три-чотири рази дорожче (а то і більше) того, що вони стоять по доставці, треба розстрілювати", – заявив він.

Як повідомлялося раніше, глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що українці можуть допомогти ЗСУ, створюючи FPV-дрони своїми руками. Для всіх охочих створено інженерний курс, який можна вивчити вже сьогодні.