"Карусель дронов": путинский террорист Рогозин ноет о преимуществе украинцев в FPV-дронах

Рогозин истерит и требует расстрелов для российских поставщиков дронов

В России даже высокопоставленные должностные лица уже ноют из-за действий украинских беспилотников на фронте. К примеру, бывший генеральный директор "Роскосмоса", российский террорист Дмитрий Рогозин написал гневный пост, в котором заявил, что на линии боестолкновения, мол, настоящая "карусель" украинских FPV-дронов.

Об этом террорист написал в своем канале. Рогозин признал, что россияне не могут противодействовать украинским беспилотникам на данном этапе.

"По всему Запорожскому фронту — карусель вражеских дронов. Думаю, на других фронтах то же самое. Вражеских дронов немеряно. Заезжаешь в прифронтовое село, будто попал в осиное гнездо — все жужжит. У въезда в воздухе дежурят ФПВ-дроны. Попарно. Один сразу атакует, другой фиксирует поражение и атакует тех, кто спешит на помощь потерпевшему", – посетовал он.

Рогозин также плачется, что украинские военные не экономят беспилотники. Так, по его словам, 13 января российскую позицию разнесли 25 украинских дронов, 14 из которых гонялись за российской БМП. Судя по всему, догнали.

Кроме того, Рогозин требует от российской армии создавать собственные отряды операторов БПЛА, использовать блокаторы дронов и закупать собственные FPV. Однако здесь он был вынужден признать, что есть проблема – продавцы дронов плевать хотели, что террористам очень нужны беспилотники и они накручивают на них огромные цены. Такое положение вещей вызвало у Рогозина настоящую истерику: известный коррупционер даже потребовал расстреливать перекупщиков за завышение цен на дроны

"Считаю, что при предоставлении фронту изделий в три-четыре раза дороже (а то и больше) того, что они стоят по доставке, нужно расстреливать", – заявил он.

Как сообщалось ранее, глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что украинцы могут помочь ВСУ, создавая FPV-дроны своими руками. Для всех желающих создан инженерный курс, который можно изучить уже сегодня.