Точнее, дальнобойнее и проще в освоении: россияне использовали против ВСУ новые смертоносные дроны

Роль FPV-дронов на войне недооценивать нельзя

Россияне на поле боя начали применять более продвинутые версии FPV-дронов, которые менее зависят от пилотов и способны поражать цели более точечно и на более отдаленном расстоянии.

Как рассказал в своем telegram-канале эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов ("Флэш"), ему удалось увидеть запись использования россиянами дрона с машинным зрением.

По его словам, новая версия ударного беспилотника хоть еще и весьма "сырая", но уже помимо машинного зрения обладает автозахватом цели и тепловизором. Кроме того, важно то, что эта разработка уже попала на фронт.

Бескрестный объяснил, что пилоту такого БПЛА необходимо долететь до цели, обозначить ее и дальше техника все сделает сама без участия человека.

Это значит, что некоторые системы радиоэлектронной борьбы становятся неэффективными, отпадает необходимость иметь опытных пилотов, возрастает точность поражения целей в движении, а дальность поражения возрастает примерно в два раза за счет того, что потеря картинки с земли уже не критична.

"Мои друзья с Минцифры давайте ускоряться с нашими решениями. Команд разработчиков у нас хватает, нужно им помочь", — написал он и отметил, что текущее положение дел его беспокоит, так как роль FPV-дронов на войне недооценивать нельзя.

Для справки: FPV-дроны (First Person View — вид от первого лица) это компактные БПЛА-камикадзе, которые способны транслировать видео в режиме реального времени. Это позволяет управлять ими через специальные очки, что создает впечатление, будто пилот находится непосредственно внутри дрона.

Как сообщалось ранее, на вооружении ВСУ появился комплекс БПЛА Saker Scout, который способен проводить разведку местности с использованием искусственного интеллекта.