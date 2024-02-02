"Глупость и некомпетентность": у российских пропагандистов истерика из-за украинских БПЛА

Уничтожение колонны российской бронетехники вызвало у пропагандистов шквал критики

Российские пропагандисты, так называемые "военкоры", активно выражают свое разочарование из-за вопиющих тактических ошибок российских командиров, которые массово продолжаются при попытках террористов вести наступательные операции на западе Донецкой области. В частности, истерику у пропагандистов вызвало видео от 30 января, на котором показан полный разгром колонны бронетехники украинскими беспилотниками возле Новомихайловки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 1 февраля. Отмечается, что ярость российских пропагандистов вызывает нежелание российских командиров учитывать такой фактор как беспилотники ВСУ.

Один из пропагандистов сказал, что украинские минные поля оставляют россиянам только отдельные маршруты, по которым должны двигаться атакующие колонны. Однако он заявил, что военному командованию на этом участке фронта нужно прекратить атаковать механизированными колоннами из-за больших потерь в технике и вернуться к тактике "мясных штурмов".

Кроме того, пропагандисты истерят из-за невозможности со стороны командиров что-либо сделать с операциями украинских беспилотников и отсутствия систем радиоэлектронной борьбы на боевых машинах. Еще один российский "военкор" заявил, что нежелание офицеров учитывать такой фактор как украинские дроны является признаком "полной глупости и некомпетентности" со стороны командования.

Отмечается также, что видео спровоцировало активную критику в адрес российского министерства обороны, которое не способно обеспечить войска системами РЭБ, или передает устаревшие образцы, глушащие неиспользуемые частоты. Это первый шквал критики со стороны военкоров после того, как во второй половине 2023 года минобороны начало активно закрывать роты наиболее активным критикам-пропагандистам.

"Российские милблогеры ранее утверждали, что российским силам необходимо улучшить планирование и координацию на тактическом и оперативном уровнях, чтобы вырваться из нынешней позиционной войны в Украине. Российские войска в Украине доказали свою способность успешно усваивать уроки и адаптироваться при проведении оборонных операций и продемонстрировали ограниченную наступательную адаптацию на определенных участках фронта", – напоминают аналитики.

Однако, судя по всему, успех в тактическом планировании у россиян зависит от того, какой именно командир стоит во главе подразделения и учитывает ли опыт других подразделений. Поскольку после неудачных механизированных атак на Авдеевку осенью 2023 года россияне повторили те же ошибки возле Новомихайловки в январе 2024 года.

Между тем ВСУ успешно отражает вражеские атаки с помощью FPV-дронов. Даже оборудование радиоэлектронной борьбы, которое россияне прикрепляют к своим машинам непосредственно перед атаками, не спасает их.

Украина в целом превосходит Россию в количестве ударов FPV-дронами. При этом оккупанты наносят больше ударов по украинским оборонным укреплениям, чем ВСУ по аналогичным объектам врага.