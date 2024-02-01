Украинцы смогут покупать дроны из-за границы дешевле и проще: Кабмин принял революционное решение

Это изменит процесс закупки беспилотников, сделав процесс проще, удобнее и выгоднее

Кабинет Министров Украины поддержал постановление Министерства экономике о закупке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) через систему Prozorro. Теперь продавцы получат равные условия для доступа к государственным контрактам.

Учитывая высокую конкуренцию, они смогут снижать цены, чтобы сделать свои предложения наиболее привлекательными. Поэтому закупки через систему Prozorro будут быстрыми, прозрачными и финансово выгодными, о чем сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Кабинет Министров поддержал постановление Министерства экономики, касающееся поставщиков массовых дронов иностранных производителей, таких как Mavic, Autel и Matrice. Предоставляем этим продавцам равные условия для доступа к государственным контрактам и благодаря конкуренции можно будет снижать стоимость. Закупки будут быстрыми и по выгодным ценам", — написал министр.

Федоров предупредил, что это достаточно чувствительная информация, поэтому некоторые данные будут закрыты от публики. Это касается сроков и мест поставок. Такие меры предосторожности помогут защититься от вражеских атак. Федоров поблагодарил за это важное решение премьера Дениса Шмыгаля и министра экономики Юлию Свириденко.

Как в Украине будут закупать дроны через систему Prozorro

Министр сообщил, как это будет работать. Заказчик сможет опубликовать объявление-рамку на Prozorro. Он укажет, какие ему нужны беспилотники.

Продавцы смогут зарегистрироваться в этой рамке. Только после этого они получат всю необходимую информацию:

сроки поставки;

место для доставки дронов;

другие данные.

Победитель определится путем аукциона. Тот продавец, который предложит заказчику наиболее выгодное предложение, выиграет его.

Отметим, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют дроны в войне с Россией. И речь не только о камикадзе. Только за последние полгода украинские защитники применили около 2000 беспилотников для уничтожения вражеской техники. Всего есть несколько видов дронов, среди которых сухопутные гусеничные. Они показали эффективность в подвозе груза и эвакуации раненых.

В Украине вакансия оператора дронов является одной из самых востребованных для ВСУ. По данным рекрутинговой организации Lobby X, на одно рабочее место есть 60 претендентов.

Но не каждый сможет стать оператором БПЛА. И хоть желающих много, но только 10-20% смогут освоить эту профессию, утверждает начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина имеет производственные возможности для производства одного миллиона дронов в год. Это подтвердил советник министра обороны по стратегических отраслях промышленности Ярослав Олейник. Но он указал на важный нюанс.