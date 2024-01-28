"Птички" уже в пути: немецкая компания подарила Украине 100 своих БПЛА, чем они полезны (видео)

Поставки уже начались

Немецкая компания Quantum-Systems, которая производит беспилотники, передаст Украине сотню своих новых дронов. Первая партия дронов уже в дороге.

Об этом сообщает Deaidua. Речь идет о 100 беспилотных летательных аппаратов линейки Trinity. Отмечается, что компания очень тесно сотрудничает с Украиной, и кроме 100 дронов Trinity, которые будут подарены Украине, производство также поставляет в сотни БПЛА Vector от имени правительства Германии.

В ноябре 2023 года, представители компании сообщали, что они начнут тренировки украинских операторов дронов в январе 2024 года. А сейчас стало известно, что обучение уже завершилось, а также то, что первая поставка состоится в этом месяце.

"Это был "тренинг для тренеров". Это означает, что самим украинским операторам специально была предоставлена возможность также тренироваться на "Тринити". Теоретически это означает, что в будущем они больше не будут зависеть от внешних тренеров", — говорится в материале.

Что известно о БПЛА Trinity Pro

Картографический дрон eVTOL с неподвижным крылом;

макс. Время полета: 90 мин.;

макс. Площадь покрытия: 700 га.;

дальность управления и контроля: 5 – 7,5 км.;

размах крыла: 2,394 м.;

макс. Взлетная масса: 5,75 кг.;

Как и где будут развернуты 100 БПЛА "Тринити" разных моделей, в конечном итоге зависит от украинских властей. Однако отмечается, что эти дроны подходят для оценки боевых повреждений. Это означает, что они используются для точного картирования ущерба инфраструктуре, зданиям, дорогам или мостам, например, после российских атак.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине создали дрон-камикадзе, который не боится РЭБ.