"Пташки" вже в дорозі: німецька компанія подарувала Україні 100 своїх БПЛА, чим вони корисні (відео)

Постачання вже почалися

Німецька компанія Quantum-Systems, яка виготовляє безпілотники, передасть Україні сотню своїх нових дронів. Перша партія дронів вже в дорозі.

Про це повідомляє Deaidua. Йдеться про 100 безпілотних літальних апаратів лінійки Trinity. Зазначається, що компанія дуже тісно співпрацює з Україною, і окрім 100 дронів Trinity, які будуть подаровані Україні, виробник також постачає сотні БПЛА Vector від імені уряду Німеччини.

У листопаді 2023 року представники компанії повідомляли, що вони почнуть тренування українських операторів дронів у січні 2024 року. А зараз стало відомо, що навчання вже завершилося, а також те, що перше постачання відбудеться цього місяця.

"Це був "тренінг для тренерів". Це означає, що самим українським операторам спеціально було надано можливість також тренуватися на "Трініті". Теоретично це означає, що в майбутньому вони більше не залежатимуть від зовнішніх тренерів ", — йдеться у матеріалі.

Що відомо про БПЛА Trinity Pro

Картографічний дрон eVTOL із нерухомим крилом;

макс. Час польоту: 90 хв.;

макс. Площа покриття: 700 га;

дальність управління та контролю: 5 – 7,5 км.;

розмах крила: 2,394 м;

макс. Злітна вага: 5,75 кг.;

Як і де буде розгорнуто 100 БПЛА "Трініті" різних моделей, зрештою залежить від української влади. Однак наголошується, що ці дрони підходять для оцінки бойових ушкоджень. Це означає, що вони використовуються для точного картування шкоди інфраструктурі, будинкам, дорогам або мостам, наприклад, після російських атак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні створили дрон-камікадзе, який не боїться РЕБ.