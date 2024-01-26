У України з'явився смертоносний дрон з непристойною назвою: вже знищує окупантів

Характеристики нової розробки поки що не розкриваються

В Україні продовжують створювати унікальні дрони для боротьби з агресором. Багато хто з них має не тільки видатні характеристики, але й оригінальні назви.

Про один із таких розповів популярний моніторинговий паблік "Миколаєвський Ваньок". Він, посилаючись на свої джерела, розповів, що в Україні створили дрон "Піз**к", який, на його думку, є "найкращим, що він за останній час чув та бачив".

"Я не знаю хто і як вигадав цю назву, але це просто фурор", — каже він.

Також автор каналу пообіцяв вже незабаром показати один із останніх результатів застосування "Піз**ка". За інформацією "Миколаєвського Ванька", той уже встиг знищити російську гаубицю Д-30 у районі Челбурди Херсонської області.

Показники нової розробки поки не розкриваються.

Нагадаємо, що український "Піз**к" має свого морського "брата", який Україні передали литовці. Він називається "Герцог світу" і певною мірою є його тезкою, адже англійською назва звучить, як "PEACE Дюк".