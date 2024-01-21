Мільйон дронов Зеленського: радник Умєрова розповів, чи можливо це і в чому проблема (відео)

Українська промисловість не дійшла до своєї стелі виробництва

Україна має можливості, щоб зробити мільйон дронів за рік. Проте наша країна дуже залежить від постачання комплектуючих, а тому спробує розвинути внутрішній ринок.

Як розповів в інтерв’ю "Мілітарному" радник міністра оборони зі стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник ("Локи"), навіть зараз наша країна має промислові можливості для цього.

"Виходячи з виробничих потужностей, тих яких у нас зараз є нині, в Україні є всі можливості з цих виробничих потужностей виготовити мільйон дронів", — сказав він.

За його словами, уряд також може контрактувати виробників або укладати довгострокові угоди з ними. Це дозволить компаніям збільшувати можливості згідно з планом, оскільки виробнича стеля у них ще не досягнуто і розвивати галузь ще є можливості.

При цьому Олійник зазначив, що не йдеться про виробництво на рівні двох мільйонів дронів на рік.

Радник міністра зазначив, що для того, щоб наростити темпи виробництва, компанії необхідно близько кварталу, оскільки це багато в чому залежить від постачання комплектуючих.

"В основних компаніях, які контрактуються сьогодні, на кшталт "Держспецзв’язку" чи Міноборони, вони створили собі невеликі запаси на місяць-півтора, тому у них виробництво не зупиняється, а працює весь час", — сказав він, але додав, що зараз Україні стоїть розвивати внутрішній ринок із виробництва комплектуючих, щоб бути менш залежними від імпорту.

Як раніше повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні зроблять мільйон дронів за рік. При цьому у коментарі "Телеграфу" військовослужбовець ЗСУ та колишній депутат Верховної Ради VIII скликання Ігор Луценко зазначив, що ВСУ необхідно мати хоча б два-три мільйони на рік.