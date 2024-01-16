У "Коаліції дронів" майже 20 країн: міністр оборони Латвії зробив заяву

У Латвії хочуть поставити тисячі безпілотників для української армії

Кількість країн-учасниць "Коаліції дронів", яка з’явилася після переговорів міністрів оборони України та Латвії у грудні минулого року, наближається до 20-ти. Латвія останнім часом досягла великого прогресу у розвитку цієї коаліції.

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на латвійського міністра оборони Андріса Спрудса. Члени цієї коаліції вже заявили про готовність передати Україні "тисячі безпілотників".

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Спрудс зазначив, що для української армії вкрай важливі дрони. Це один із основних запитів офіційного Києва до партнерів.

"Основна мета — зробити все, щоб якнайбільше таких дронів було доставлено і в Україну", — сказав Спрудс.

Міністр оборони Латвії не назвав точну кількість безпілотників, які мають намір передати Києву, як і дати. Не відповів він і на запитання, скільки зараз країн у "Коаліції дронів". Він лише підкреслив, що це число наближається до 20-ти.

Нагадаємо, що у грудні президент України Володимир пообіцяв, що в країні за 2024 рік виготовлять мільйон дронів. Пізніше у Кабміні поправили заяву українського лідера. Профільний міністр уточнив, що це мова лише про FPV-дрони, але будуть ще й ударні, які можуть долітати до 1000 км.

Проте згодом військові експерти вказали на важливу проблему. Україна справді зможе зробити таку кількість дронів, але щоб отримати перевагу над ворогом, потрібно ще більше. Наразі спостерігається гострий дефіцит безпілотників в українській армії.

Раніше "Телеграф" писав, що зібрати дрон для ЗСУ може кожен, не виходячи з дому. Міністр трансформації Михайло Федоров розповів про проєкт, який навчає звичайних українців робити безпілотники. Навчання безплатне, проходить онлайн.