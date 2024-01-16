В "Коалиции дронов" почти 20 стран: министр обороны Латвии сделал заявление

В Латвии хотят поставить тысячи беспилотников для украинской армии

Количество стран-участниц "Коалиции дронов", которая появилась после переговоров министров обороны Украины и Латвии в декабре прошлого года, приближается к 20-ти. Латвия за последнее время достигло большого прогресса в развитии этой коалиции.

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на латвийского министра обороны Андриса Спрудса. Члены этой коалиции уже заявили о готовности передать Украине "тысячи беспилотников".

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Спрудс отметил, что для украинской армии крайне важны дроны. Это один из основных запросов официального Киева к партнерам.

"Основная цель — сделать все, чтобы как можно больше таких дронов было доставлено и в Украину", — сказал Спрудс.

Министр обороны Латвии не назвал точное количество беспилотников, которые собираются передать Киеву, как и даты. Не ответил он и на вопрос, сколько сейчас стран в "Коалиции дронов". Он только подчеркнул, что это число приближается к 20-ти.

Напомним, что в декабре президент Украины Владимир пообещал, что в стране за 2024 год произведут миллион дронов. Позднее в Кабмине поправили заявление украинского лидера. Профильный министр уточнил, что это речь только о FPV-дронах, но будут еще и ударные, которые могут долетать до 1000 км.

Однако позднее военные эксперты указали на важную проблему. Украина действительно сможет произвести такое количество дронов, но чтобы получить преимущество над врагом, нужно еще больше. Сейчас наблюдается острый дефицит беспилотников в украинской армии.

Ранее "Телеграф" писал, что собрать дрон для ВСУ может каждый не выходя из дома. Министр трансформации Михаил Федоров рассказал о проекте, который обучает обычных украинцев делать беспилотники. Обучение бесплатное, проходит онлайн.