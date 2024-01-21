Миллион дронов Зеленского: советник Умерова рассказал, возможно ли это и в чем загвоздка (видео)

Украинская промышленность не дошла до своего потолка производства

У Украины есть возможности, чтобы произвести миллион дронов за год. Однако наша страна сильно зависит от поставок комплектующих, а потому попытается развить внутренний рынок.

Как рассказал в интервью "Милитарному" советник министра обороны по стратегических отраслях промышленности Ярослав Олейник ("Локи"), даже сейчас наша страна обладает промышленными возможностями для этого.

"Исходя просто из производственных мощностей, тех которых у нас сейчас есть в настоящее время, в Украине есть все возможности с этих производственных мощностей изготовить миллион дронов", — сказал он.

По его словам, правительство также может контрактировать производителей или же заключать долгосрочные сделки с ними. Это позволит компаниям увеличивать возможности согласно плану, поскольку производственный потолок у них еще не достигнут и развивать отрасль еще есть возможности.

При этом Олейник отметил, что речь не идет о производстве на уровне двух миллионов дронов в год.

Советник министра отметил, что для того, чтобы нарастить темпы производства, компании необходимо около квартала, поскольку это во многом зависит от поставок комплектующих.

"В основных компаниях, которые контрактуются сегодня, вроде "Госспецсвязи" или Минобороны, они создали себе небольшие запасы на месяц-полтора, поэтому у них производство не останавливается, а работает все время", — сказал он, но добавил, что сейчас Украине стоит развивать внутренний рынок по производству комплектующих, чтобы быть менее зависимыми от импорта.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине произведут миллион дронов за год. При этом в комментарии "Телеграфу" военнослужащий ВСУ и бывший депутат Верховной Рады VIII созыва Игорь Луценко отметил, что ВСУ необходимо иметь хотя бы два-три миллиона в год.