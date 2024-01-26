У Украины появился смертоносный дрон с неприличным названием: уже уничтожает оккупантов

Характеристики новейшей разработки пока не раскрываются

В Украине продолжают создавать уникальные дроны для борьбы с агрессором. Многие из них имеют не только выдающиеся характеристики, но и весьма оригинальные названия.

Об одном из таких рассказал популярный мониторинговый паблик "Николаевский Ванек". Он, ссылаясь на свои источники, рассказал, что в Украине создали дрон "Пиз**к", который, по его мнению, является "лучшим, что он за последнее время слышал и видел".

"Я не знаю кто и как придумал это название, но это просто фурор", — говорит он.

Также автор канала пообещал уже в скором времени показать один из последних результатов применения "Пиз**ка". По информации "Николаевского Ванька", тот уже успел уничтожить российскую гаубицу Д-30 в районе Челбурды Херсонской области.

Характеристики новейшей разработки пока не раскрываются.

Напомним, что у украинского "Пиз**ка" есть его морской "брат", который Украине передали литовцы. Он называется "Герцог мира" и в какой-то мере является его тезкой, ведь на английском название звучит, как "PEACE Дюк".