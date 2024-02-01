Українці зможуть купувати дрони із-за кордону дешевше та простіше: Кабмін ухвалив революційне рішення

Це змінить процес закупівлі безпілотників, зробивши процес простішим, зручнішим та вигіднішим

Кабінет Міністрів України підтримав ухвалу Міністерства економіки про закупівлю безпілотних літальних апаратів (БПЛА) через систему Prozorro. Наразі продавці отримають рівні умови для доступу до державних контрактів.

З огляду на високу конкуренцію, вони зможуть знижувати ціни, щоб зробити свої пропозиції найбільш привабливими. Тому закупівлі через систему Prozorro будуть швидкими, прозорими та фінансово вигідними, про що повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Кабінет Міністрів підтримав постанову Міністерства економіки, яка стосується постачальників масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matrice. Надаємо цим продавцям рівні умови для доступу до державних контрактів, і завдяки конкуренції можна буде знижувати вартість. Закупівлі будуть швидкими та за вигідними цінами", — написав міністр.

Федоров попередив, що це досить чутлива інформація, тож деякі дані будуть закриті від публіки. Це стосується термінів та місць постачання. Такі запобіжні заходи допоможуть захиститися від ворожих атак. Федоров подякував за це важливе рішення прем’єру Денису Шмигалю та міністру економіки Юлії Свириденко.

Як в Україні купуватимуть дрони через систему Prozorro

Міністр повідомив, як це працюватиме. Замовник зможе опублікувати оголошення-рамку на Prozorro. Він зазначить, які йому потрібні безпілотники.

Продавці зможуть зареєструватись у цій рамці. Тільки після цього вони отримають всю необхідну інформацію:

термін постачання;

місце для доставлення дронів;

інші дані.

Переможець визначиться шляхом аукціону. Той продавець, який запропонує замовнику найвигіднішу пропозицію, виграє її.

Зазначимо, що Збройні сили України активно використовують дрони у війні з Росією. І йдеться не лише про камікадзе. Лише за останні пів року українські захисники застосували близько 2000 безпілотників для знищення ворожої техніки. Усього є кілька видів дронів, серед яких сухопутні гусеничні. Вони показали ефективність у підвезенні вантажу та евакуації поранених.

В Україні вакансія оператора дронів є однією з найбільш популярних для ЗСУ. За даними рекрутингової організації Lobby X, на одне робоче місце претендує 60 кандидатів.

Але не кожен зможе стати оператором БПЛА. І хоча охочих багато, але лише 10-20% зможуть освоїти цю професію, стверджує начальник Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна має виробничі можливості для виробництва одного мільйона дронів на рік. Це підтвердив радник міністра оборони зі стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник. Але він зазначив важливий нюанс.