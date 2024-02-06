В Україні створять Сили безпілотних систем ЗСУ: Зеленський підписав указ та розповів подробиці

В українській армії з’явився новий рід військ

В українській армії з’явиться новий рід сил, який буде зайнятий питаннями використання безпілотних систем як повітряного, так і морського та наземного застосування.

Як йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №51/2024, відповідне рішення було ухвалено з метою нарощування можливостей Збройних сил щодо застосування безпілотних та роботизованих систем на полі бою.

"Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони України", — йдеться у тексті указу.

У своєму традиційному відеозверненні Зеленський розповів, що 2024 рік має стати вирішальним у багатьох питаннях, зокрема й на полі бою. За його словами, дрони вже довели свою ефективність не тільки як розвідувальні пристрої, але й також допомогли змінити ситуацію з безпекою в Чорному морі, відбити численні російські штурми та забезпечити масштабне знищення техніки та особового складу окупантів.

"Зараз список завдань чіткий: спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв та залучення найкращих ідей, найкращих фахівців у цю сферу", — розповів він.

За його словами, саме для того, щоб забезпечити належний рівень планування та якість логістики Сили безпілотних систем були виділені в окремий рід військ

Як повідомлялося раніше, Україна успішно застосовує бойові дрони не лише в повітрі, а й регулярно використовує морські безпілотники для ударів по російському флоту. Крім того, в мережі вже з’являлося відео бойового застосування колісного наземного БПЛА Ironclad з кулеметним модулем "ШаБля".