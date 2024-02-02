Росія у вогні: наскільки "глибоко" можуть залітати українські дрони (карта)

В зоні ураження великі міста Російської Федерації

Понад мільйон квадратних кілометрів території Російської Федерації (без урахування тимчасово окупованих територій) знаходиться в зоні, вразливій для українських ударних безпілотників. Менш ніж за пів року зона ймовірного ураження збільшилася на 300 000 км.

Про це пише російське видання "Вёрстка". Тепер в зоні досяжності такі великі міста Росії, як Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Ярославль та Волгоград. Окремо відзначимо й військовий аеродром в Енгельсі, поблизу Саратова.

Відстань від найближчої підконтрольної Україні точки до вищезазначених населених пунктів, подекуди, сягає 1 тис. кілометрів.

Зона ураження українськими дронами

Як наслідок, останнім часом "бавовни" на Росії все більше, маємо цілу низку прильотів:

20 вересня 2023 року дрон-камікадзе вперше долетів до Сочі. Він потрапив у резервуар із паливом на базі "Роснєфть". Два дні по цьому, представники російської влади прозвітували про знищення БПЛА на підльоті до Туапсе.

У ніч на 18 січня безпілотник вперше долетів до Петербурга, а в ніч на 31 січня інший БПЛА впав на території заводу Невський мазут. Таким чином Санкт-Петербург став шостим містом-мільйонником у зоні ураження українських дронів.

З 20 на 21 січня Україні завдала досконалого удару по російському порту на Балтійському морі. Після удару двох безпілотників всі виробничі лінії припинили роботу, як і сам завод "Новатек".

29 січня перший український безпілотник долетів до Ярославля. Дрон спробував атакувати нафтопереробний завод "Славнєфть-ЯНОС".

31 січня БПЛА вперше долетіли до Нижньогородської області. Повідомлялося, що два дрони були перехоплені на південь від міста Кстово, що за 20 км від Нижнього Новгорода. Це означає, що українські безпілотники подолали, щонайменше, 800 км.

Нагадаємо, днями "Телеграф" писав про те, як саме Україна запускає по Росії безпілотники. Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін зазначив, що Україна вийшла на той етап, коли російські терористи вже не можуть безкарно бити ракетами та безпілотниками по Україні.