Россия в огне: насколько "глубоко" могут залетать украинские дроны (карта)

В зоне поражения крупные города Российской Федерации

Более миллиона квадратных километров территории Российской Федерации (без учета временно оккупированных территорий) находится в зоне, уязвимой для украинских ударных беспилотников. Менее чем за полгода зона вероятного поражения увеличилась на 300 000 км.

Об этом пишет российское издание "Вёрстка". Теперь в зоне досягаемости такие крупные города России как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль и Волгоград. Отдельно отметим и военный аэродром в Энгельсе, близ Саратова.

Расстояние от ближайшей подконтрольной Украине точки до вышеупомянутых населенных пунктов, местами, достигает 1 тыс. километров.

Зона поражения украинскими дронами

Как следствие, в последнее время "бавовны" на России все больше, имеем целый ряд прилетов:

20 сентября 2023 года дрон-камикадзе впервые долетел до Сочи. Он попал в резервуар с топливом на базе "Роснефти". Два дня спустя, представители российских властей отчитались об уничтожении БПЛА на подлете в Туапсе.

В ночь на 18 января беспилотник впервые долетел до Петербурга, а в ночь на 31 января другой БПЛА упал на территории завода Невский мазут. Таким образом Санкт-Петербург стал шестым городом-миллионником в зоне поражения украинских дронов.

С 20 на 21 января Украина нанесла совершенный удар по российскому порту на Балтийском море. После удара двух беспилотников все производственные линии приостановили работу, как и сам завод "Новатек".

29 января первый украинский беспилотник долетел до Ярославля. Дрон попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС".

31 января БПЛА впервые долетели до Нижегородской области. Сообщалось, что два дрона были перехвачены к югу от города Кстово, в 20 км от Нижнего Новгорода. Это означает, что украинские беспилотники преодолели, как минимум, 800 км.

Напомним, на днях "Телеграф" писал о том, как именно Украина запускает по России беспилотники. Министр стратегической промышленности Александр Камышин отметил, что Украина вышла на тот этап, когда российские террористы уже не могут безнаказанно бить своими ракетами и беспилотниками по Украине.