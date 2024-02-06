В Украине создадут Силы беспилотных систем ВСУ: Зеленский подписал указ и рассказал подробности

В украинской армии появился новый род войск

В украинской армии появится новый род сил, который будет занят вопросами использования беспилотных систем, как воздушного, так и морского и наземного применения.

Как говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №51/2024, соответствующее решение было принято с целью наращивания возможностей Вооруженных сил по применению беспилотных и роботизированных систем на поле боя.

"Кабинету Министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработать вопрос создания в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в тексте указа.

В своем традиционном видеообращении Зеленский рассказал, что 2024 год должен стать решающим во многих вопросах, в том числе и на поле боя. По его словам, дроны уже доказали свою эффективность не только в качестве разведывательных устройств, но и также помогли изменить ситуацию с безопасностью в Черном море, отбить многочисленные российские штурмы и обеспечить масштабное уничтожение техники и личного состава оккупантов.

"Сейчас список задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу", — рассказал он.

По его словам, именно для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики Силы беспилотных систем были выделены в отдельный род войск

Как сообщалось ранее, Украина успешно применяет боевые дроны не только в воздухе, но и регулярно использует морские беспилотники для ударов по российскому флоту. Кроме того, в сети уже появлялось видео боевого применения наземного колесного БПЛА Ironclad с пулеметным модулем "ШаБля".