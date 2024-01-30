Україні передадуть танки з Близького Сходу? Хорватські ЗМІ розкрили деталі

Окрім кувейтських, до України врешті-решт можуть потрапити хорватські М-84

Кувейт через посередництво Хорватії передасть Україні 100 танків М-84АВ. Танки найближчим часом надійдуть до цехів хорватського збройового концерну Đuro Đaković, пройдуть там капітальний ремонт, після чого їх передадуть Україні.

Про це повідомляє хорватський портал tvfront із посиланням на власні джерела. Зазначається, що варіант такої передачі розглядався вже доволі давно, активізувався він після того, як у середині грудня 2023 року помер 86-річний емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

"Кувейтській армії ці танки не потрібні (вони перебувають на зберіганні), оскільки має 218 танків M1A2 Abrams американського виробництва, але попередній правитель не хотів втручатися навіть побічно в український конфлікт", – пише портал.

М-84АВ – це югославська ліцензійна версія радянського танку Т-72М. Кувейт замовив 200 танків у 1989 році в Югославії, але до початку серії конфліктів, які призвели до розпаду Югославії на окремі країни, отримав 149 машин. Під час "Бурі у пустелі" Кувейт ці танки взагалі не використовував, щоб американські військові не сплутали їх з іракськими Т-72. Загалом Кувейт може надати від 75 до 100 машин.

Щобільше, видання не виключає, що в Україні зрештою можуть опинитися усі інші М-84. У Хорватії їх можуть замінити швейцарськими танками Pz. 87 (швейцарська версія танку Leopard 2). Деякі інші країни колишньої Югославії також мають танки М-84 – окрім 75 машин у самій Хорватії, 14 танків було у Словенії, також невстановлена кількість танків може бути у Північної Македонії, а також у Боснії та Герцеговині.

Портал зазначає, що це буде непоганим варіантом для балканської військової промисловості. Хоча Югославія розпалася доволі давно, залишилися зв'язки між підприємствами – а також запаси запчастин для цих танків.

"Ця країна більше не існує, але її військова промисловість і сьогодні дуже добре розвинена. Люди знають один одного, запчастини є, і гарний заробіток у вигляді зеленої валюти включений", – резюмує видання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що власні танки Україна виробляти поки не може. Проте налагоджені питання з ремонтом танків вітчизняного та західного виробництва, а також трофейних моделей.