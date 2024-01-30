Украине передадут танки с Ближнего Востока? Хорватские СМИ раскрыли детали

Кроме кувейтских, в Украину в конце концов могут попасть хорватские М-84

Кувейт через посредство Хорватии передаст Украине 100 танков М-84АВ. Танки в ближайшее время поступят в цеха хорватского оружейного концерна Đuro Đaković, пройдут капитальный ремонт, после чего их передадут Украине.

Об этом сообщает хорватский портал tvfront со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что вариант такой передачи рассматривался уже давно, активизировался он после того, как в середине декабря 2023 года умер 86-летний эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

"Кувейтской армии эти танки не нужны (они находятся на хранении), поскольку она имеет 218 танков M1A2 Abrams американского производства, но предыдущий правитель не хотел вмешиваться даже косвенно в украинский конфликт", – пишет портал.

М-84АВ – это югославская лицензионная версия советского танка Т-72М. Кувейт заказал 200 танков в 1989 году в Югославии, но к началу серии конфликтов, повлекших распад Югославии на отдельные страны, получил 149 машин. Во время "Бури в пустыне" Кувейт эти танки вообще не использовал, чтобы американские военные не спутали их с иракскими Т-72. В общей сложности Кувейт может предоставить от 75 до 100 машин.

Более того, издание не исключает, что в Украине в конце концов могут оказаться все остальные М-84. В Хорватии они могут быть заменены швейцарскими танками Pz. 87 (швейцарская версия танка Leopard 2). Некоторые другие страны бывшей Югославии также имеют танки М-84 – помимо 75 машин в самой Хорватии, 14 танков было в Словении, также неустановленное количество танков может быть у Северной Македонии, а также у Боснии и Герцеговины.

Портал отмечает, что это будет хорошим вариантом для балканской военной промышленности. Хотя Югославия распалась достаточно давно, остались связи между предприятиями – а также запасы запчастей для этих танков.

"Эта страна больше не существует, но ее военная промышленность и сегодня очень хорошо развита. Люди знают друг друга, запчасти есть, и хороший заработок в виде зеленой валюты включен", – резюмирует издание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что собственные танки Украина производить пока не может. Однако налажены вопросы ремонта танков отечественного и западного производства, а также трофейных моделей.