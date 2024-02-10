В Греции разработали хорошую модернизацию танка Leopard 1A5: Украину это должно заинтересовать

Модернизационный комплекс может быть интересен Украине – поскольку повысит боевую ценность достаточно старого танка

В Греции разработали и показали проект модернизации немецких танков Leopard 1A5, который может быть интересен Украине – поскольку союзники предоставляют эти танки нашим Вооруженным силам. Работали над проектом сразу три компании – греческая EODH SA, немецкая KMW и испанская DUMA, а еще он разрабатывался с учетом опыта войны в Украине.

Об этом сообщает греческий портал Doureios. Проект существует только в виде рендеров, но выглядит довольно привлекательным, отмечает издание Defence Express.

Главная цель проекта – усилить уровень защищенности танка (поскольку Leopard 1A5 почти не имеет брони), огневую мощь, ситуационную осведомленность экипажа и ходовые качества. Улучшать защиту планируется с помощью установки блоков динамической защиты на башню, лобовую деталь и бортовую проекцию, похожую на вариант с украинскими ДЗ "Контакт-1". Также есть вариант установки противодроновых "мангалов" на башню и моторное отделение.

Защита сделает танк тяжелее на две тонны, поэтому планируется заменить на нем двигатель. Общий вес танка вырастет до 46 тонн.

Ситуационную осведомленность экипажа повысят благодаря замене электроники. Что касается огневой мощи, то 105-мм орудие на танке менять не будут – вместо этого предлагается установить на башню противотанковый ракетный комплекс или модернизировать пушку для стрельбы управляемыми ракетами (такую возможность, например, имеет украинский Т-72АМТ). А также греки предлагают установить на танк установку для запуска дронов-камикадзе – и такого еще точно никто не делал.

"Если обобщить все вышеописанное, то можем заключить, что и такой проект модернизации Leopard 1A5 может быть интересен для ВСУ. Ведь нашей армии будут актуальны все варианты, касающиеся обновления этой машины", – отмечает Defence Express.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что собственные танки Украина производить пока не может. Однако налажены вопросы ремонта танков отечественного и западного производства, а также трофейных моделей.