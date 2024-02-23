"Рідкісний звір": на фронті помітили цікаву бельгійську БМП (відео)

Точна кількість такої техніки на фронті невідома

Україна отримує чисельну броньовану техніку від різних країн, зокрема від європейських, серед яких Німеччина, Британія, Бельгія. З останньої Україні була передана БМП AIFV-B-C25. Під таким маркуванням вона проходить в нідерландських та бельгійських військах. Це бойова броньована машина для перевезення десанту.

Відео з БМП розмістив військовий оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив що це "рідкісний звір" і вона ефективна проти легкоброньованих цілей та ворожої піхоти. Додамо також, що цю машину помічають індексом YPR-765. Базою для створення стала американська броньована машина M113A1.

Характеристики AIFV-B-C25

Озброєння:

25-мм гармата Oerlikon KBA B02, гармата має денний та нічний приціли, основний боєкомплект 180 снарядів (105 бронебійних та 75 осколочно-фугасних)

кулемет FN MAG калібром 7.62 мм

димовий гранатомет

Екіпаж — три людини

Десант — сім піхотинців, вихід через задній борт, для стрільби зсередини є спеціальна амбразура.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна отримає від Швеції не тільки БМП раніше обіцяні, а й 10 катерів для того, щоб патрулювати річки та прибережну зону. Вони можуть бути не тільки розвідниками, а й вести бойові дії.