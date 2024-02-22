Стало відомо, у кого Чехія хоче закупити 800 тис. снарядів для ЗСУ — ЗМІ

800 тис. артилерійських снарядів здатні закрити гостру потребу ЗСУ

Представник однієї з українських силових структур розповів, де саме Чехія збирається закуповувати обіцяні 800 тис. снарядів на потреби ЗСУ. Чеський президент Петр Павел розраховує на постачання з Південної Кореї та півдня Африки.

Про це пише видання NV, посилаючись на свої джерела у силовому блоці України. Вартість такого контракту склала б приблизно 2 млрд доларів.

"Чеський президент оприлюднив інформацію про наявність снарядів спеціально, аби переконати французів надати під цю справу гроші. Бо офіційний Париж блокує купівлю для ЗСУ будь-чого, що не походить з Європи, а в ідеалі — будь-чого, що не походить із Франції", — зазначив співрозмовник видання, ім'я якого не розголошується.

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Зазначається, що 800 тис. артилерійських снарядів здатні закрити гостру потребу ЗСУ. Ця кількість перевищує все, що спромігся поставити Україні Євросоюз за минулий рік.

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел 17 лютого заявив, що його країна знайшла півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тис. снарядів калібру 122 мм, які вони зможуть переправити в Україну за кілька тижнів, якщо швидко знайдуть відповідне фінансування.

Разом з тим, високий представник з питань дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що офіційних обмежень для закупівлі снарядів за межами ЄС немає. Однак станом на сьогодні рішення про фінансування досі не прийняте.