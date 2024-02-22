Стало известно, у кого Чехия хочет закупить 800 тыс. снарядов для ВСУ — СМИ

800 тыс. артиллерийских снарядов способны закрыть острую потребность ВСУ

Представитель одной из украинских силовых структур рассказал, где именно Чехия собирается закупать обещанные 800 тыс. снарядов на нужды ВСУ. Чешский президент Петр Павел рассчитывает на поставки из Южной Кореи и юга Африки.

Об этом пишет издание NV, ссылаясь на свои источники в силовом блоке Украины. Стоимость такого контракта составила бы около 2 млрд долларов.

"Чешский президент обнародовал информацию о наличии снарядов специально, чтобы убедить французов предоставить под это дело деньги. Потому что официальный Париж блокирует покупку для ВСУ чего-либо, что не происходит из Европы, а в идеале — ничего, что не происходит из Франции", — отметил собеседник издания, имя которого не разглашается.

Буданов о ситуации на фронте в 2024-м

Отмечается, что 800 тыс. артиллерийских снарядов способны закрыть острую потребность ВСУ. Это количество превышает все, что удалось Евросоюзу поставить Украине за весь прошлый год.

Напомним, чешский президент Петр Павел 17 февраля заявил, что его страна нашла полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, которые они смогут переправить в Украину через несколько недель, если быстро найдут соответствующее финансирование.

Вместе с тем высокий представитель по вопросам дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что официальных ограничений для закупки снарядов за пределами ЕС нет. Однако по состоянию на сегодняшний день решение о финансировании до сих пор не принято.