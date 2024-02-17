Готовы доставить за считанные недели: Чехия нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но есть нюанс

В Евросоюзе есть противники закупки снарядов вне ЕС

Чехия нашла способ достать 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Но для этого нужно финансирование.

Об этом в Мюнхене на "Украинском ланче" заявил президент Чехии Петер Павел, пишет чешское издание Seznam Zprávy. Он подчеркнул, что Чехия нашла за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов.

Павел подчеркнул, что Чехия могла бы доставить их в Украину за считанные недели. Однако для этого необходимо заручиться финансированием с партнерами в США, Германии, Швеции и других странах.

"Мы нашли полмиллиона снарядов калибра 155, еще 300 тысяч снарядов калибра 122, которые мы сможем поставить в течение нескольких недель, если быстро найдем финансирование", — отметил Павел.

Напомним, ЕС пообещал Украине передать миллион артиллерийских снарядов к началу весны, однако очевидно, что от обещанного количества будет поставлено чуть более половины. На фоне этого некоторые страны, включая Чехию, предложили закупить эти снаряды в других странах за пределами ЕС.