Готові доставити за лічені тижні: Чехія знайшла для України сотні тисяч снарядів, але є нюанс

В Євросоюзі є противники закупівлі снарядів поза межами ЄС

Чехія знайшла спосіб дістати 800 тисяч артилерійських снарядів для України. Але для цього потрібне фінансування.

Про це у Мюнхені на "Українському ланчі" заявив президент Чехії Петер Павел, пише чеське видання Seznam Zprávy. Він підкреслив, що Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів.

Павел підкреслив, що Чехія могла б доставити їх в Україну за лічені тижні. Проте для цього потрібно заручиться фінансуванням з партнерами в США, Німеччині, Швеції та інших країнах.

"Наразі ми знайшли півмільйона снарядів калібру 155, ще 300 тисяч снарядів калібру 122, які ми зможемо поставити протягом кількох тижнів, якщо швидко знайдемо фінансування", — зазначив Павел.

Нагадаємо, ЄС пообіцяв Україні передати мільйон артилерійських снарядів до початку весни, проте очевидно, що від обіцяної кількості буде поставлено хіба трохи більш ніж половину. На тлі цього деякі країни, включно з Чехією, запропонували закупити ці снаряди в інших країнах за межами ЄС.