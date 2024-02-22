Які ракети Україна використовуватиме для F-16: у ЗСУ відзначили важливу деталь

Які модифікації ракет також буде промовлятися з партнерами

На винищувачах F-16 будуть використовуватися протирадіолокаційні ракети Harm, бомби GBU-62 JDAM. Їх застосовують зараз на радянських літаках.

Про це в четвер, 22 лютого, в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, на сучасних винищувачах ракети будуть ефективнішими.

"Сьогодні ми використовуємо на літаках Міг-29 та Су-27 протирадіолокаційні ракети Harm, бомби GBU-62 JDAM. Це те, що теж буде висіти на F-16. Тільки ті бомби та ракети будуть застосовуватись значно ефективніше, ніж це робиться сьогодні з радянських винищувачів", — сказав Ігнат.

Він також додав, що не вистачає лише ракет класу "повітря-повітря". У приклад Ігнат навів AIM-120 Аmraam.

"Які модифікації теж буде промовлятися з партнерами, ці ракети можуть бити по повітряних цілях", — додав спікер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Нідерланди готують на додаток до 18 бойових літаків F-16, які відправлять Україні ще кілька одиниць цієї техніки. Міністр оборони країни Кайса Оллонгрен наголосила, що важливе значення для протидії агресору є перевага України у повітрі.