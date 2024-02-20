Захід тягне з передачею Україні танків і F-16: військовий експерт знайшов несподіваний позитив

у Штатах та Європі немає дефіциту військової техніки, але є один важливий нюанс

Сполучені Штати Америки та Європа могли б передати Україні необхідне озброєння та спокійно нарощувати своє виробництво, не переживаючи, що Росія може перемогти та піти з війною далі, на інші країни. Однак справа не в тому, що союзники фізично не мають цієї техніки й тому не можуть її передати, а головна проблема у відсутності політичної волі західних лідерів.

Про це військовий аналітик Олег Жданов сказав "Телеграфу". За його словами, якщо не станеться зрушень у плані передачі озброєння та техніки, українським військовим доведеться перейти до оборонної стратегії.

"Дай нам боже вистояти 2024 рік. Другий Рамштайн поспіль проходить, а прориву в плані постачання техніки і озброєння для нас нема. Є вирішення поточних питань: постачання засобів ППО і ракет до них, але це не наступальна зброя. В таких умовах нам доведеться перейти до виключно оборонної стратегії", — сказав Жданов.

Винищувачі F-16 могли б значно вплинути на перебіг бойових дій. Проте за відсутності необхідних озброєнь у сухопутних військ поява цих бойових літаків зіграє роль лише оборонної стратегії від повітряного нападу противника. Жданов наголосив, що літаки без танків не допоможуть перемогти.

Водночас відносно хороша новина полягає в тому, що, за словами Олега Жданова, дефіцит техніки в українській армії обумовлений не фізичною неспроможністю партнерів передати її ЗСУ, а відсутністю політичної волі у західних лідерів. Тобто, на відміну від будівництва нових заводів, вирішення цієї проблеми може статися досить швидко.

Він пояснив, що у Штатах та Європі немає дефіциту військової техніки. Якби вони відкрили склади військового озброєння перед Україною, то змогли б ви спокійно займатися відновленням своїх запасів. Їм не довелося б хвилюватися через можливий програш України та напад Росії на Європу.

"Натомість у ЄС нам пропонують чекати, поки розгорнеться виробництво, щоб збільшити постачання боєприпасів у 2-3 рази. На це піде рік. За рахунок чого ми повинні триматися весь цей час? У США на складах стоять 4000 танків Abrams. Що заважає президенту, без жодних фінансувань і зміни законів, дати розпорядження про передачу їх Україні? Відповідні механізми існують", — підкреслив Жданов.

Для України не є критичним аспектом дефіциту людей. На думку аналітика, у країні можна провести інформаційну кампанію з мотивації населення та мобілізувати навіть 500 тисяч.

"Ми можемо знайти гроші, переглянувши видаткову частину бюджету на установи, які необґрунтовано потребують мільярдів гривень на утримання. Ну, мобілізуємо, одягнемо, забезпечимо, а далі що? Воювати нічим", — підсумував Жданов.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Мобілізація. Переозброєння. Переговори. На що чекати від третього року війни? .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суперниця Дональда Трампа від Республіканської партії Ніккі Хейлі зробила жорстку заяву щодо надання допомоги Україні. Вона сказала, що якщо Україна терміново не отримає допомоги, то воювати вже доведеться громадянам США.