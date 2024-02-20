Запад тянет с передачей Украине танков и F-16: военный эксперт нашел неожиданный позитив

в Штатах и Европе нет дефицита военной техники, но есть один важный нюанс

Соединенные Штаты Америки и Европа могли бы передать Украине необходимое вооружение и спокойно наращивать свое производство, не переживая, что Россия может победить и пойти с войной дальше, на другие страны. Однако дело не в том, что союзники физически не имеют этой техники и потому не могут ее передать, а главная проблема в отсутствии политической воли у западных лидеров.

Об этом военный аналитик Олег Жданов сказал "Телеграфу". По его словам, если не произойдет подвижек в плане передачи вооружения и техники, украинским военным придется перейти к оборонной стратегии.

"Дай нам боже выстоять 2024 год. Второй Рамштайн подряд проходит, а прорыва в плане поставки техники и вооружения для нас нет. Есть решение текущих вопросов: снабжение средств ПВО и ракет к ним, но это не наступательное оружие. В таких условиях нам придется перейти к исключительно оборонной стратегии", — сказал Жданов.

Истребители F-16 могли бы значительно повлиять на ход боевых действий. Однако при отсутствии необходимых вооружений у сухопутных войск появление этих боевых самолетов сыграет роль только для оборонной стратегии от воздушного нападения противника. Жданов подчеркнул, что самолеты без танков не помогут победить.

В то же время относительно хорошая новость заключается в том, что, по словам Олега Жданова, дефицит техники в украинской армии обусловлен не физической несостоятельностью партнеров передать ее ВСУ, а отсутствием политической воли у западных лидеров. То есть, в отличие от строительства новых заводов, решение данной проблемы может случиться достаточно быстро.

Он объяснил, что в Штатах и Европе нет дефицита военной техники. В случае, если бы они открыли склады военного вооружения перед Украиной, то смогли вы спокойно заниматься восстановлением своих запасов. Им не пришлось бы волноваться из-за возможного проигрыша Украины и нападения России на Европу.

"В ЕС нам предлагают ждать, пока развернется производство, чтобы увеличить поставки боеприпасов в 2-3 раза. На это уйдет год. За счет чего мы должны держаться все это время? В США на складах стоят 4 тысячи танков Abrams. Что мешает президенту без всяких финансирований и изменения законов дать распоряжение о передаче их Украине? Подходящие механизмы существуют", — подчеркнул Жданов.

Для Украины не является критическим аспектом дефицит людей. По мнению аналитика, в стране можно провести информационную кампанию по мотивации населения и мобилизовать даже 500 тысяч.

"Мы можем найти деньги, просмотрев расходную часть бюджета на учреждения, необоснованно нуждающиеся в миллиардах гривен на содержание. Ну, мобилизуем, оденем, обеспечим, а дальше что? Воевать нечем", – подытожил Жданов.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Мобилизация. Перевооружение. Переговоры. Чего ждать от третьего года войны?.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что соперница Дональда Трампа от Республиканской партии Никки Хейли сделала жесткое заявление насчет предоставления помощи Украине. Она сказала, что если Украина срочно не получит помощь, то воевать придется уже гражданам США.