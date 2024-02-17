Германия усилила украинское ПВО ракетами IRIS-T SLS: что это за оружие (видео)

В Украине работают два ЗРК под ракеты IRIS-T

Германия объявила о новом транше военной помощи для Украины на 1,1 млрд евро. Среди запланированного к передаче – гаубицы, снаряды, артиллерийские системы, а также ракеты для ЗРК IRIS-T SLS. Известно, что в 2024 будет заказано еще дополнительно 100 ракет для этой системы.

Впервые о передаче таких ЗРК Украину объявили в августе 2023 года. Речь шла о 22 пусковых установках. Этот ЗРК – малой дальности. Он использует ракеты IRIS-T. Украина уже использовала ЗРК IRIS-T SLM. IRIS-T SLM – это версия с дальностью 40 км и максимальной высотой 20 км, тогда как ЗРК IRIS-T SLS – версия малой дальности с дальностью 12 км и высотой перехвата до 8 километров.

Стандартные ракеты используются без изменений. Комплекс может сбивать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты малого радиуса. IRIS-T SLS предназначен для защиты подразделений сухопутных войск на линии фронта. Все элементы ЗРК расположены на одной платформе – включая четыре пусковых установки под ракеты.

При наведении используется РЛС Giraffe. Она размещается спереди и может обнаружить цель на удалении в 25 км и высоте в 10 км. При наведении ракет используют спутниковую навигацию, инерционную систему наведения, данные РЛС и инфракрасную головку самонаведения самой ракеты IRIS-T. Пока ракета летит, управляется с коррекцией от радара, а цель увлекается при приближении к ней.

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