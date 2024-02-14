Большинство деталей засекречены: что мы знаем об украинской системе РЭБ "Покрова"

Впервые о "Покрове" заговорили в начале ноября 2023 года

Украина уже использует национальную систему радиоэлектронной борьбы "Покрова". То, что система уже запущена и нацелена против вражеских "Шахедов" и "Гераней", подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В комментарии LIGA.net он отметил, что кроме "Покрова" работают и другие системы РЭБ. "Шахеды" имеют хорошую защиту от РЭБ, потому что летят по инерции, а после выхода из зоны глушения сигнала возвращается на курс. Но при подавлении навигации дрон сбивается с курса. "Это сложно. Но их уже находят в полях, то есть сбивать их удается. В частности, и с помощью систем РЭБ, подавляя сигнал навигации", – рассказал Игнат.

Впервые об этой системе РЭБ рассказал экс главком ВСУ Валерий Залужный 1 ноября 2023 в своей работе "Современная позиционная война и как в ней победить". Уже в январе 2024 года работу "Покровы" подтвердил начальник управления РЭБ генштаба ВСУ полковник Андрей Стариков в эфире телемарафона.

Как работает "Покров"

Система РЭБ использует спуфинг – замену спутникового радионавигационного поля. "Покрова" обманывает навигацию дрона и он не попадает в цель, или просто падает невредимым. В Украине подобные системы использовали на малых расстояниях, однако у "Покровы" другая задача. Профильные издания предполагают, что "Покрова" это не отдельный РЭБ, а целая система, накрывающая страну, ведь дроны врага атакуют города в разных частях страны.

Принцип работы спуфинга

Для такой работы нужна сеть синхронизированных передатчиков, считает эксперт по радиоэлектронной борьбе с аналитическим центром обороны Великобритании RUSI Томас Виттингтон. О подобной сети упоминал нардеп Александр Федиенко. Он рассказал, что Украина может вмешиваться в работу дронов радиоэлектронным влиянием: "Это сотни тысяч приборов, которые монтируют по всей стране". Подробные технические характеристики РЭБ "Покрова" не сообщались.

Какие последствия работы "Покровы"

В январе начали появляться сообщения о найденных целях беспилотников-шахедов в разных местах. Считается, что это возможно благодаря спуфингу. Для гражданских, работу спуфинга можно заметить из-за проблем со спутниковой навигацией. Она может либо не работать, либо показывать неправильное местоположение.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой сети, которая помогает преодолевать дроны. Система микрофонов по стране улавливает шум от дрона или ракет и передает координаты.