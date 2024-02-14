Більшість деталей засекречені: що ми знаємо про українську систему РЕБ "Покрова"

Вперше про "Покрову" заговорили на початку листопада 2023 року

Україна вже використовує національну систему радіоелектронної боротьби "Покрова". Те, що система вже запущена та націлена проти ворожих "Шахедів" та "Гераней" підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В коментарі LIGA.net він зазначив, що окрім "Покрови" працюють й інші системи РЕБ. "Шахеди" мають дорбрий захист від РЕБ, бо летить за інерцією, а після виходу з зони глушіння сигналу повертається на курс. Але при пригніченні навігації дрон збивається з курсу. "Це складно. Але їх вже знаходять у полях, тобто збивати їх вдається. Зокрема, і за допомогою систем РЕБ, пригнічуючи сигнал навігації", – розповів Ігнат.

Вперше про цю систему РЕБ розповів ексголовком ЗСУ Валерій Залужний 1 листопада 2023 року у своїй роботі "Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти". Вже в січні 2024 року роботу "Покрови" підтвердив начальник управління РЕБ генштабу ЗСУ полковник Андрій Стариков в ефірі телемарафону.

Як працює "Покрова"

Система РЕБ використовує спуфінг — підміну супутникового радіонавігаційного поля. "Покрова" обманює навігацію дрона і він не влучає в ціль, або просто падає неушкодженим. В Україні схожі системи використовували на малих відстанях, проте у "Покрови" інше завдання. Профільні видання припускають, що "Покрова" це не окремий РЕБ, а ціла система, що накриває країну, адже дрони ворога атакують міста в різних частинах країни.

Принцип роботи спуфінгу

Для такої роботи потрібна мережа синхронізованих передавачів, вважає експерт із радіоелектронної боротьби з аналітичного центру оборони Великобританії RUSI Томас Вітінґтон. Про схожу мережу згадував нардеп Олександр Федієнко. Він розповів, що Україна може втручатися в роботу дронів радіоелектронним впливом: "Це сотні тисяч приладів, які монтують по всій країні". Детальні технічні характеристики РЕБ "Покрова" на загал не повідомлялись.

Які наслідки роботи "Покрови"

В січні почали з'являтися повідомлення про знайдені цілі безпілотники-"шахеди" в різних місцях. Вважається, що це можливо саме завдяки спуфінгу. Для цивільних роботу спуфінгу можна помітити через проблеми із супутниковою навігацією. Вона може або не працювати, або показувати неправильне розташування.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу мережу, яка допомагає долати дрони. Система мікрофонів по країні уловлює шум від дрона чи ракет та передає координати.