Обдурює "Шахеди": стало відомо, як працює секретна українська система "Покрова"

Українські інженери знайшли вразливі місця навігаційної системи "Шахедів"

Україна використовує для боротьби з російськими безпілотниками типу Shahed систему радіоелектронної боротьби "Покрова". Вона здатна підміняти сигнал навігаційних систем.

Про це пише Forbes. Видання зазначає, що Україна й раніше збивала російські тактичні безпілотники за допомогою спуфінгу (підміни сигналу GPS. – Ред.) з малої відстані, але "Покрова" працює набагато масштабніше.

Експерт із радіоелектронної боротьби з британського оборонного наукового центру RUSI доктор Томас Вітінґтон, сказав Forbes, що для цього потрібна мережа ідеально синхронізованих передавачів. Україна вже використовує подібну синхронізовану систему керування радаром у своїй національній мережі протиповітряної оборони.

Видання зазначає, що безпілотники Shahed добре захищені від засобів радіоелектронної боротьби. Поточна версія має російський військовий навігаційний блок "Комета-М", цифрову антенну решітку, що дозволяє визначати та усувати сигнали перешкод. За словами виробників, безпілотники з "Кометою-М" все ще можуть знаходити дорогу, коли перешкоди в десятки тисяч разів сильніші за супутниковий сигнал.

Shahed також має резервний інерціальний навігаційний блок або INS. Це працює навіть за відсутності супутникового сигналу. Система резервного копіювання забезпечує точну навігацію протягом, можливо, однієї хвилини – достатньо довго, щоб вразити ціль, захищену місцевою системою перешкод, або пролетіти через смугу перешкод, перш ніж вона зможе відновити супутниковий сигнал.

Ця комбінація ускладнює протидію Shahed звичайними засобами електронної боротьби. Але українські інженери мали можливість розібрати кілька цих БПЛА та дослідити вразливі місця їх навігаційної системи.

Спуфінг набагато важче виявити, ніж глушіння. Якщо сигнал спуфінгу є відносно ледь помітним – він поступово віддаляється від справжнього місця розташування. Тоді дрон не зможе визначити, що його спуфінгують. При цьому він впаде на деякій відстані від цілі.

"Ми вже маємо можливості протидіяти цій системі "Комета-М", — заявив у вересні 2023 року начальник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генштабу України Іван Павленко.

3 лютого офіційний Telegram-канал ВВС України зазначив, що минулої ночі було збито 11 "Шахедів", а також "щонайменше сім ударних безпілотників не досягли цілей і були втрачені локально". Крім того, нещодавно були випадки, коли "Шахеди" приземляли неушкодженими і, схоже, їх збивали за допомогою радіоелектронної боротьби, а не ракет чи вогнепальної зброї.

Нагадаємо, за оцінками західних аналітиків, те, що Україна під час російської атаки 13 січня змогла нейтралізувати два десятки ракет РФ засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), а не ППО, вказує на переломний момент у питанні захисту неба.