Обманывает "Шахеды": стало известно, как работает секретная украинская система "Покрова"

Украинские инженеры нашли уязвимые места навигационной системы "Шахедов"

Украина использует для борьбы с российскими беспилотниками типа Shahed систему радиоэлектронной борьбы "Покрова". Она способна подменять сигнал навигационных систем.

Об этом пишет Forbes. Издание отмечает, что Украина и раньше сбивала российские тактические беспилотники с помощью спуфинга (подмены сигнала GPS. – Ред.) с малого расстояния, но "Покрова" работает гораздо масштабнее.

Эксперт по радиоэлектронной борьбе из британского оборонного научного центра RUSI доктор Томас Виттингтон сказал Forbes, что для этого нужна сеть идеально синхронизированных передатчиков. Украина уже использует подобную синхронизированную систему управления радаром в своей национальной сети противовоздушной обороны.

Издание отмечает, что беспилотники Shahed хорошо защищены от радиоэлектронной борьбы. Текущая версия имеет российский военный навигационный блок "Комета-М", цифровую антенную решетку, позволяющую определять и устранять сигналы помех. По словам производителей, беспилотники с "Кометой-М" все еще могут находить дорогу, когда помехи в десятки тысяч раз сильнее спутникового сигнала.

Shahed также имеет резервный инерциальный навигационный блок или INS. Это работает даже при отсутствии спутникового сигнала. Система резервного копирования обеспечивает точную навигацию в течение одной минуты – достаточно долго, чтобы поразить цель, защищенную местной системой помех, или пролететь через полосу помех, прежде чем она сможет восстановить спутниковый сигнал.

Эта комбинация усложняет противодействие Shahed обычными средствами электронной борьбы. Но украинские инженеры имели возможность разобрать несколько БПЛА и исследовать уязвимые места их навигационной системы.

Спуфинг гораздо труднее обнаружить, чем глушение. Если сигнал спуфинга относительно едва заметен – он постепенно удаляется от настоящего местоположения. Тогда дрон не сможет определить, что его спуфингуют. При этом он упадет на некотором расстоянии от цели.

"У нас уже есть возможность противодействовать этой системе "Комета-М", — заявил в сентябре 2023 года начальник Главного управления радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности Генштаба Украины Иван Павленко.

3 февраля официальный Telegram-канал ВВС Украины отметил, что минувшей ночью было сбито 11 "Шахедов", а также "по меньшей мере семь ударных беспилотников не достигли целей и были потеряны локально". Кроме того, недавно были случаи, когда "Шахеды" приземляли невредимыми и, похоже, их сбивали с помощью радиоэлектронной борьбы, а не ракет или огнестрельного оружия.

Напомним, по оценкам западных аналитиков, то, что Украина во время российской атаки 13 января смогла нейтрализовать два десятка ракет РФ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а не ПВО, указывает на переломный момент в вопросе защиты неба.