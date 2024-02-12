Шар в небе: как Украина использует аэростаты в войне

Аэростат поднимается благодаря наполнению более легким газом.

Не только дроны использует Украина в воздухе из самых маленьких форм авиации. В воздухе на фронте можно увидеть настоящие воздушные шары – аэростаты для ВСУ создает проект Aerobavovna.

Об этом в комментарии для "Милитарного" рассказал соучредитель Aerobavovna Юрий Высовень. За полтора года технологию усовершенствовали, внедрили свои разработки и выработали около сотни аэростатов. От первоначальных изделий последние отличаются радикально, некоторые нюансы разрабатывались под военные нужды.

"Должна быть специальная аэродинамическая форма, чтобы шар не прибивало к земле. Так аэростат сочетает воздушный шар и воздушного змея. Мы экспериментировали с разными формами, эта разработка наша", — объясняет отличия соучредителя Aerobavovna. В общем, аэростаты помогают с наблюдением, ретрансляцией сигналов для управления дронами и сигнала связи. К примеру, аэростат с ретрансляторами связи при подъеме на 300 метров обеспечивает связь на 100 км.

Для ретрансляции FPV-дронов есть аэростат на 12 куб.м., поднимающий 4 кг на высоту до 500 метров. Там он может находиться весь день – при необходимости пилот дрона включает ретранслятор с пульта.

"Материалы из которых производят, система заправки, система крепления, такелаж, мы сделали свой собственный гимбал, ориентирующий ретрансляторы в ту сторону, куда будет лететь FPV, чтобы держать его. Ведь аэростат держится всегда против ветра и может смотреть не в ту сторону, куда хотят лететь пилоты. Поэтому мы сделали свой гимбал, а также ретранслятор для FPV под другую специфику", — отмечает Юрий Высовень.

В общей сложности на запуск аэростата требуется 2-3 человека и 15 минут. Есть также и большие аэростаты со стабильным питанием, но они более сложны в запуске. При повреждении пуля не падает сразу, а медленно теряя гелий опускается на землю, что позволяет ценному оборудованию уцелеть.

Отметим, что разные армии мира, также и русская, используют аэростаты. В феврале 2023 года их фиксировали на Киевщине. Возможная цель – разведка сил ПВО Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал об увеличении количества производимых в Украине дронов-камикадзе. Они используются для ударов по российским военным объектам.