Німеччина посилила українське ППО ракетами до IRIS-T SLS: що це за зброя (відео)

В Україні працюють два ЗРК під ракети IRIS-T

Німеччина оголосила про новий транш військової допомоги для України на 1,1 млрд євро. Серед запланованого до передачі — гаубиці, снаряди, артилерійські системи, а також ракети для ЗРК IRIS-T SLS. Відомо, що в 2024 році буде замовлено ще додатково 100 ракет для цієї системи.

Вперше про передачу таких ЗРК Україні оголосили в серпні 2023 року. Йшлося про 22 пускові установки. Цей ЗРК — малої дальності. Він використовує ракети IRIS-T. Україна вже використовувала ЗРК IRIS-T SLM. IRIS-T SLM це версія з дальністю 40 км і максимальною висотою 20 км, тоді як ЗРК IRIS-T SLS — версія малої дальності з дальністю 12 км та висотою перехоплення до 8 кілометрів.

Стандартні ракети використовуються без модифікацій. Комплекс може збивати літаки, гелікоптери, безпілотники, крилаті та балістичні ракети малого радіуса. IRIS-T SLS призначений для захисту підрозділів сухопутних військ біля лінії фронту. Всі елементи ЗРК розміщені на одній платформі — включно з чотирма пусковими установками під ракети.

При наведенні використовується РЛС Giraffe. Вона розміщується спереду та може виявити ціль на віддаленні в 25 км та висоті у 10 км. При наведенні ракет використовують супутникову навігацію, інерційну систему наведення, дані РЛС та інфрачервону головку самонаведення самої ракети IRIS-T. Поки ракета летить керується з корекцією від радара, а ціль захоплюється при наближенні до неї.

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