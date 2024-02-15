З лісу чи поля в сапери: як "європейці" розміновують Україну

Україна — найбільш замінована країна світу

В розмінуванні України експерти вбачають два складних етапи — прибирати вибухонебезпечні предмети, що хаотично розставляли росіяни та деактивовувати снаряди, які лишились в зоні активних бойових дій. На допомогу приходить техніка, як закордонна, так і вітчизняного виробництва.

Серед закордонних зразків — перероблена техніка звичайного призначення. Українців уже не здивувати трансформацією сільгосптехніки в саперну. Шлях, знайомий українським фермерам, набагато раніше пройшли данські виробники Hydrema 910 MCV. Цей мінний тральщик призначений для безпечного підриву протитанкових та протипіхотних мін. В США після закупки їх маркували М1271 Area Mine-Сlearing System.

Знищувати може замасковані міни з вагою вибухової речовини до 10 кг. Розміновувати може смугу до 3,5 м. Керувати машиною може одна людина, проте передбачені місця в кабіні для трьох. Для розмінування в автоматичному режимі оператор вказує тип грунту та інші ключові параметри, а автоматика визначає глибину впливу пластини та ланцюгів.

Характеристики Hydrema 910 MCV / Інфографіка АрміяInform

Шведи, своєю чергою, зробили розміновувач на основі лісозаготівельної машини марки John Deere. Це саморухома саперна система Djupminröjningsmaskin, цивільна назва — ScanJack 3500. Він ефективніший за Hydrema 910 MCV (лишає 9% недеактивованих мін). Шведська техніка по собі лишає тільки 2% нездетонувавших мін.

Вага розміновувача — майже 40 тонн. Розмінування відбувається завдяки ланцюгам — їх по 76 на двох барабанах. Вони ударним способом "проходяться" по землі. Міна від удару детонує на максимальній глибині 30-40 см. Розмінування території іде зі швидкістю 0,2-1,5 км/год.

Характеристики ScanJack 3500 / Інфографіка АрміяInform

Раніше "Телеграф" розповідав про систему радіоелектронної боротьби з "Шахедами", яка накриває всю Україну. Вона змушує навігацію ворога глючити та відключатися за допомогою спуфінгу.