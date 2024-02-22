Какие ракеты Украина будет использовать для F-16: в ВСУ отметили важную деталь

Какие будут модификации ракет также будет проговариваться с партнерами

На истребителях F-16 будут использовать противорадиолокационные ракеты Harm, бомбы GBU-62 JDAM. Их применяют сейчас на советских самолетах.

Об этом в четверг, 22 февраля, в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам на современных истребителях ракеты будут эффективнее.

"Сегодня мы используем на самолетах Миг-29 и Су-27 противорадиолокационные ракеты Harm, бомбы GBU-62 JDAM. Это то, что тоже будет висеть на F-16. Только эти ракеты будут применяться значительно эффективнее, чем это делается сегодня из советских самолетов", — сказал Игнат.

Он также добавил, что не хватает только ракет класса "воздух-воздух". В пример Игнат привел AIM-120 Аmraam.

"Какие будут модификации тоже будет проговариваться с партнерами, эти ракеты могут бить по воздушным целям", — добавил спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Нидерланды готовят в дополнение к 18 боевым самолетам F-16, которые отправят Украине, еще несколько единиц этой техники. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен подчеркнула, что немаловажное значение для противодействия агрессору является преимущество Украины в воздухе.