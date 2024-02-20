"Это дилемма": Столтенберг не смог спрогнозировать, когда Украина получит F-16

Подготовка украинских пилотов еще продолжается

Пока неизвестно, когда именно истребители F-16 будут поставлены в Украину. Однако чем лучше будут обучены и подготовлены пилоты, тем сильнее и лучше будет эффект от их применения.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он не назвал сроков, когда именно ожидать F-16 в Украине.

"Невозможно точно сказать, когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 были там (в Украине. – Ред.) как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет сильнее и лучше, чем больше будут обучены и подготовлены пилоты. И не только пилоты, но и техническое обслуживание, персонал и все системы поддержки, которые должны быть в наличии", – отметил Столтенберг.

ГенсекНАТО отметил, что чем быстрее истребители доберутся до Украины, тем лучше. По мнению Столтенберга, это должно быть эффективным оружием.

"Должны прислушиваться к военным экспертам относительно того, когда именно будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее, тем лучше. В то же время это должно быть эффективное оружие с хорошо подготовленными пилотами, с хорошими обслуживающими системами в наличии в момент, когда мы предоставим этот механизм Украине", – отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно того, будут ли истребители сопровождаться ограничениями не наносить удары по территории России, Столтенберг отметил, что это решать союзникам, поставляющим авиацию.

"У разных союзников – несколько разная политика на этот счет. Но в целом… это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по национальному законодательству, Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины. Это международное право", – резюмировал Столтенберг.

Напомним, издание Foreign Policy со ссылкой чиновников ЕС сообщило, что истребители F-16 прибудут в Украину в июне 2024 года. Отмечается, что одинаковые сроки высказали сразу несколько представителей руководства ЕС.