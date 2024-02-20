"Це дилема": Столтенберг не зміг спрогнозувати, коли Україна отримає F-16

Підготовка українських пілотів ще триває

Наразі невідомо, коли саме винищувачі F-16 будуть поставлені в Україну. Проте чим краще будуть навчені й підготовлені пілоти, то сильнішим і кращим буде ефект від їх застосування.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він не назвав термінів, коли саме очікувати на F-16 в Україні.

"Неможливо точно сказати, коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там (в Україні. – Ред.) якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде сильнішим і кращим, що більш навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності", – зазначив Столтенберг.

Генсекретар НАТО зауважив, що чим швидше винищувачі дістануться України, тим краще. На думку Столтенберга, це має бути ефективна зброя.

"Маємо прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме будемо готові або коли союзники будуть готові почати надсилання й доставку F-16. Чим швидше, тим краще. Водночас це має бути ефективна зброя з добре підготовленими пілотами, з хорошими обслуговувальними системами в наявності в момент, коли ми надамо цей механізм Україні", – зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо того, чи супроводжуватимуться винищувачі обмеженнями не завдавати ударів по території Росії, Столтенберг зазначив, що це вирішувати союзникам, які постачають авіацію.

"У різних союзників – дещо різна політика щодо цього. Але загалом… це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за національним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право", – резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, видання Foreign Policy з посиланням високопосадовців ЄС повідомило, що винищувачі F-16 прибудуть до України у червні 2024 року. Зазначається, що однакові строки висловили одразу декілька представників посадової верхівки ЄС.