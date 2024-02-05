F-16 много не бывает: Нидерланды готовят к отправке в Украину дополнительные истребители

Сначала хотели продать, а потом решили отправить в Украину

Нидерланды готовят к отправке Украине еще шесть истребителей F-16 в дополнение к 18 самолетам, которые начали готовить в декабре прошлого года. Таким образом, ВСУ скоро получат от Нидерландов первые 24 машины.

Об этом сообщает в Twitter (X) министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Она отметила, что преимущество Украины в воздухе имеет немаловажное значение для противодействия российской агрессии.

"Министерство обороны Нидерландов готовит к поставке Украине еще шесть истребителей F-16", — говорится в заявлении.

Стало известно, что Нидерланды прекратили переговоры о возможной продаже шести истребителей F-16, рассматривавшиеся с 2021 года. После переговоров с компанией Draken International стороны пришли к выводу, что эти F-16 не продадут в скором времени.

Поэтому эти шесть самолетов будут добавлены к 18 самолетам F-16, которые готовятся к отправке в Украину с декабря 2023 года. Еще 18 нидерландских истребителей предназначены для учебного центра F-16 в Румынии.

Напомним, что Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина ожидает поставку истребителей F-16 с дальнобойными ракетами на 300-500 км.

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