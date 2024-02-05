F-16 багато не буває: Нідерланди готують до відправки в Україну додаткові винищувачі

Спочатку хотіли продати, а потім вирішили відправити в Україну

Нідерланди готують до відправки Україні ще шість винищувачів F-16 на додачу до 18 літаків, які почали готувати у грудні минулого року. Таким чином, ЗСУ скоро отримають від Нідерландів перші 24 машини.

Про це повідомляє у Twitter (X) міністр оборони країни Кайса Оллонґрен. Вона зауважила, що перевага України в повітрі має важливе значення для протидії російській агресії.

"Міністерство оборони Нідерландів готує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16", — йдеться в заяві.

Стало відомо, що Нідерланди припинили переговори про можливий продаж шести винищувачів F-16, який розглядали з 2021 року. Після переговорів з компанією Draken International сторони дійшли висновку, що ці F-16 не продадуть незабаром.

Тому ці шість літаків додадуть до 18 літаків F-16, які готуються до відправки в Україну з грудня 2023 року. Ще 18 нідерландських винищувачів призначені для навчального центру F-16 в Румунії.

Нагадаємо, що Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна очікує поставку винищувачів F-16 з далекобійними ракетами на 300-500 км.

Раніше "Телеграф" писав, що український посол в Бразилії закликав Захід посилити не тільки військову підтримку України.