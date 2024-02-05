"Війна закінчиться перемогою України": німецький генерал назвав 3 обов’язкові умови для поразки РФ

Українська армія здатна перемогти ворога на полі бою

Війна закінчиться, коли Збройні сили України (ЗСУ) завдадуть поразки ворожій армії на полі бою. Для досягнення миру важливо дотримуватись трьох основних умов.

Генерал-майор, голова Спецштабу України в Міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг розповів про це в інтерв’ю RND. Він упевнений, що українська армія здатна завдати поразки російським військам на полі бою.

Захід чекає на удари від Росії далеко за лінією фронту

Перемога України у війні

Журналіст запитав генерал-майора, коли завершиться повномасштабна війна в Україні, яка розпочалася майже два роки тому. Фрейдинг налаштований оптимістично. Його відповідь на це питання була короткою, без подробиць.

"Вона закінчиться, коли Україна виграє війну", — сказав Фройдінг.

На питання, із чим пов’язаний такий оптимізм, генерал-майор відповів більш розгорнуто. Він наголосив, що впевнений у здібностях української армії та цінності тієї допомоги, яку ЗСУ надає Захід.

Фрейдінг розповів про ситуацію на фронті зараз. Багатьом здається, начебто на полі бою застій, але це не так. Сторони відчайдушно б’ються за кожен метр землі, проводячи найскладніші операції.

Україна переможе у війні, адже для цього потрібне виконання трьох обов’язкових умов. Фройдінг назвав їх в інтерв’ю.

Єдність та наполегливість партнерів України. Ефективність озброєння, яке використовує ЗСУ, вища ніж у систем, що застосовуються ворогом. Проведення якісної мобілізації в Україні

Німецький генерал відзначив і удари Сил оборони по логістичних ланцюжках ворога. Він згадав про затоплення російського військового корабля в Чорному морі минулого тижня.

Допомога від Заходу

Генерал назвав це питання критичним. Але він закликав не панікувати. Фройдінг зазначив, що Україні для якісної роботи потрібно менше боєприпасів, аніж Росії. Це пов'язано з високою ефективністю використовуваних систем.

"І лише з Німеччини ми, ймовірно, зможемо цього року більш ніж подвоїти постачання артилерійських боєприпасів. Проте постачання боєприпасів залишаються центральним питанням підтримки Заходу", — сказав генерал.

Мобілізація в Україні

Українська армія потребує нових людей, і це факт. Тому мобілізація неминуча.

"Україні, безумовно, доведеться мобілізувати більше солдатів — просто через кількість втрат, наскільки ми бачимо. Але ще й тому, що війська, частина яких перебуває на фронті вже 24 місяці, потребують оновлення", ― наголосив Фройдінг.

Генерал назвав цей процес політичним та соціальним, і зазначив, що важливо не лише захищати Україну на полі бою, а й забезпечувати економічну життєздатність держави.

Нагадаємо, що Кабмін підготував новий законопроєкт про мобілізацію. Його вже подано та зареєстровано у Верховній Раді.

Але нова редакція законопроєкту також зіткнулася із критикою. Багато політиків висловилися проти його ухвалення, серед них і лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона різко висловилася про цей проєкт і назвала його репресивним.

Раніше "Телеграф" писав про покарання для ухилістів, які виїхали з України, по новому законопроєкту про мобілізацію. Санкції значно посилюються.