В Сенаті опублікували законопроєкт про допомогу Україні: скільки хочуть виділити

Україна повинна отримати 60 млрд доларів зі 118 млрд, які планується асигнувати за документом

Сенат Конгресу Сполучених штатів Америки опублікував новий двопартійний законопроєкт, який об'єднує у собі виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та посилення безпеки на південних кордонах США. Пропонується виділити на реалізацію запланованого 118 млрд доларів.

Документ опублікований на сайті Сенату. Гроші будуть розподілені наступним чином – Україна отримає 60 млрд доларів, Ізраїль – близько 14 млрд доларів, 20,23 млрд підуть на захист кордонів, все інше буде виділено Тайваню та іншим союзникам у Тихоокеанському регіоні.

20 млрд доларів з пакету допомоги Україні буде спрямовано на заміщення озброєння, переданого з армійських складів армії США, 14 млрд доларів підуть на придбання нового озброєння для ЗСУ в американських компаній. Ще 14,8 млрд доларів підуть на цілі продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки, 7,85 млрд передадуть на пряму бюджетну підтримку, 1,58 млрд – на підтримку пріоритетних секторів економіки України.

Президент США Джозеф Байден, звернення якого опублікував Білий дім, закликав Сенат якнайшвидше прийняти документ. Байден також пообіцяв підписати законопроєкт, як тільки за нього проголосують.

"Двопартійна угода про національну безпеку дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, відстоюючи свободу України та підтримуючи її здатність захистити себе від агресії Росії. Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо прагнення Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною, і витрати для Америки зростуть", – сказав він.

Наступного тижня Палата представників Конгресу США розгляне документ про надання допомоги Ізраїлю окремо від великого пакета, який продовжує залишатися у "підвішеному" стані через нездатність партій домовитися щодо захисту власного кордону. Спікер Палати представників Майк Джонсон, республіканець та трампіст, заявляє, що Ізраїль нібито знаходиться у більш небезпечній ситуації, ніж Україна.

В адміністрації президента Байдена вже офіційно заявили, що виступають проти наміру Палати представників відправити на голосування законопроєкт щодо фінансової допомоги Ізраїлю окремо від допомоги Україні. Там теж заявили, що це "брудний маневр" з боку трампістів.