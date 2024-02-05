В Сенате опубликовали законопроект о помощи Украине: сколько хотят выделить

Украина должна получить 60 млрд долларов из 118 млрд, которые планируется ассигновать по документу

Сенат Конгресса Соединенных штатов Америки опубликовал новый двухпартийный законопроект, объединяющий в себе выделение средств на помощь Украине, Израилю, Тайваню и усиление безопасности на южных границах США. Предлагается выделить на реализацию запланированного 118 млрд долларов.

Документ опубликован на сайте Сената. Деньги будут распределены следующим образом – Украина получит 60 млрд долларов, Израиль – около 14 млрд долларов, 20,23 млрд пойдут на защиту границ, все остальное будет выделено Тайваню и другим союзникам в Тихоокеанском регионе.

20 млрд долларов из пакета помощи Украине будут направлены на замещение вооружения, переданного из армейских составов армии США, 14 млрд долларов пойдут на приобретение нового вооружения для ВСУ у американских компаний. Еще 14,8 млрд долларов пойдут на цели продолжения обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки, 7,85 млрд передадут на прямую бюджетную поддержку, 1,58 млрд – на поддержку приоритетных секторов экономики Украины.

Президент США Джозеф Байден, обращение которого опубликовал Белый дом, призвал Сенат поскорее принять документ. Байден также пообещал подписать законопроект, как только за него проголосуют.

"Двухпартийное соглашение о национальной безопасности позволит Соединенным Штатам продолжать нашу жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру, отстаивая свободу Украины и поддерживая ее способность защитить себя от агрессии России. Как я уже говорил ранее, если мы не остановим стремление Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится только Украиной, и расходы для Америки возрастут", – сказал он.

На следующей неделе Палата представителей Конгресса США рассмотрит документ о предоставлении помощи Израилю отдельно от крупного пакета, который продолжает оставаться в "подвешенном" состоянии из-за неспособности партий договориться о защите собственной границы. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец и трампист, заявляет, что Израиль якобы находится в более опасной ситуации, чем Украина.

В администрации президента Байдена уже официально заявили, что выступают против намерения Палаты представителей отправить на голосование законопроект по финансовой помощи Израилю отдельно от помощи Украине. Там тоже заявили, что это "грязный манёвр" со стороны трампистов.