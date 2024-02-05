"Війна може прийти і до вас": головне з великого інтерв'ю Зеленського італійцям

На фронті патова ситуація, Україна не планує здаватися, і залишається тільки сподіватися, що з приходом Трампа лінія політики США не зміниться

Україна стала значно ближча до Європи. Вона має значно сильнішу армію, ніж два роки тому, отримала багато досвіду. Україна не може дати Росії виграти цю війну, хоча український народ стомився воювати та хоче миру – та про те, щоб здатися та перестати боротися, ніхто не думає. Тому що якщо Україна впаде, війна прийде до Європи також.

Про це, а також про багато інших моментів розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RaiTV. "Телеграф" зібрав головне з цього інтерв'ю.

"Я ніколи не думав про те, щоб здатися за ці два роки війни. Я українець, люблю та захищаю Україну. Це мій обов'язок, не можна вірити у перемогу зла. Я знаю, що ми переможемо", – запевнив президент.

Зеленський додав, що Росія не зупиниться – це вже потрібно усвідомлювати. Росія не хоче миру, тому що мир для російського диктатора Володимира Путіна означає поразку. Головна мета Кремля – знищити українську незалежність, окупувати територію, знищити народ. Не можна про це забувати.

"Головна мета Путіна — позбавити нас незалежності, щоб Україна стала частиною його імперії… Частина українців починає звикати до війни, і це велика помилка. Що, якщо я зробив щось не так? Так, я людина. Але я думаю, що було зроблено більше кроків уперед", – зазначив він.

Пат на фронті

На землі зараз склалася патова ситуація, це факт, вважає президент. На його думку, це сталося, оскільки союзники затримали необхідні постачання, через що українській армії не вдалося прорвати оборону російських терористів.

"Ми боремося з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі, боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби", – сказав він.

Втім, Україна відігрується на морі. Країна, яка фактично не має власного військово-морського флоту, б'є країну, в якої він є і в якої він доволі великий.

"Морська операція принесла позитивні результати. Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам удалося створити коридор для зернових, тому цю прагматичну частину операції з наслідками для економіки було проведено позитивно", – резюмував Зеленський.

Прихід Трампа до влади в США та безпека Європи

Україна може тільки вірити та сподіватися на те, що з приходом Трампа до влади в США лінія американського уряду на підтримку України залишиться незмінною. Програш України загрожує усій Європі.

"В Республіканській партії є радикальні голоси, але також багато людей, які підтримують Україну. Це вирішує народ США, але якщо вони мають намір скоротити допомогу Україні, то виникне нова геополітична структура. Путін піде вперед і так просто не зупиниться", – попередив Зеленський.

Він також підкреслив, що після України війна може прийти до Європи, оскільки ніхто не знає, що в голові у Путіна. І якщо війна почнеться, то навряд чи Європа буде до неї готова.

"І коли вона прийде, ніхто не буде готовим, європейські армії не готові, це буде шок, де гарантія, що НАТО оперативно відреагує? Хто буде готовий до цього? Ніхто", – сказав він.

Чверть країни все ще окупована

За два роки війни Україна змогла захистити свою територію. Понад чверть країни окупована російськими терористами, але українська армія не дає їм просунутися далі. Люди налаштовані воювати, союзники підтримують Україну, тому що на початку війни цього не було – були хаос, паніка та шок.

"Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато сімей втратили близьких, є поранені та багато хто на фронті, але ми не самотні, нам вдалося об'єднати світових лідерів… Перші дні були зовсім інші, люди були дуже налякані. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, нічні напади на міста. Люди були шоковані. Тепер ми стали по-іншому захищати нашу землю та сім'ї. В нас не було альтернативи", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський вперше публічно підтвердив намір звільнити з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Але він, судячи з усього, планує міняти не тільки генерала, але й більшу частину владної верхівки.