Зеленський відвідав передову та провів нараду щодо ситуації на фронті: подробиці (фото)

Заслухав доповіді військового командування, керівників правоохоронних органів

Президент України 4 лютого відвідав передові позиції в Запорізькій області, а також провів нараду щодо безпекової ситуації в цьому регіоні. Зокрема, довідався про ситуацію в районі Роботиного та на інших ділянках фронту.

Володимир Зеленський заслухав доповіді військового командування, керівників правоохоронних органів. Про це стало відомо з його сторінки.

"Важливі питання. Ситуація на полі бою, оборонні дії на Авдіївському напрямку, ситуація в районі Роботиного та на інших ділянках фронту, фортифікації. Захист об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу регіону від ворога", — написав президент.

Під час наради було звільнено голову Запорізької ОВА Юрія Малашка. На його місце призначили Івана Федорова, який був мером тимчасово окупованого Мелітополя. Відповідний указ було оприлюднено на сайті президента України. Він датований 2 лютого, але з’явився на сайті лише сьогодні, 4 лютого.

Призначення Івана Федорова

Зеленський на передовій

Заслухав доповіді військового командування

Нагородив воїнів ЗСУ

Додамо, що президент побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Глава держави особисто поспілкувався із військовими та вручив державні нагороди. Зокрема, він передав нагороду Президента "Хрест бойових заслуг" командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському. Також він нагородив захисників орденами Богдана Хмельницького та За мужність.

Раніше "Телеграф" писав, що днями Зеленський озвучив радісні новини про ППО для України. За його словами, в Україну прибули дві додаткові системи ППО, які, за його словами, "зіб’ють усе".