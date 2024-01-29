"Маємо бути чесними": Зеленський розкритикував дії працівників ТЦК

Такі випадки є, ніде правди діти

Президент України Володимир Зеленський висловився проти насильного затримання чоловіків працівниками ТЦК серед вилиці. На його думку, наша країна має достатньо цифрових можливостей, або не мобілізувати військовозобовʼязаних у такий спосіб

Про це глава держави сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Журналістка, яка спілкувалась з Зеленським, наголосила на чималій кількості відео у мережі, на яких видно неправомірну поведінку з боку ТЦК.

Зокрема, йдеться про затримання чоловіків військовими прямо на вулиці. Вона запитала у президента, чого варта особиста свобода в країні у стані війни.

"Так, такі є випадки. Це дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що вже попросив військових і депутатів у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні зробити так, "щоб не було шансів ходити по вулицях".

"Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, ми живемо у час цифровізації. Ба більше, ми налагодили цей процес і під час пандемії, і під час війни. Тож немає питань, як вирішити це питання сучасно", — додав глава держави.

Раніше "Телеграф" писав, що якщо в США так і не зможуть схвалити надання допомоги Україні, яку блокує експрезидент Дональд Трамп, це матиме наслідки не лише для України, а й для всієї Європи. Фактично це стало б "перерозподілом світу".